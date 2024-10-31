Пенсионер из Моравского переулка передал мошенникам 12 млн рублей

Накануне днем, 30 октября к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение от 69-летнего жителя дома 3 корпус 2 по Моравскому переулку о том, что двумя днями ранее, поддавшись на уловку телефонных аферистов, передал несколькими партиями неизвестному курьеру, под предлогом оказания содействия правоохранительным органам в поимке мошенников, 12 000 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

Полицейскими приняты меры к поимке лиц, причастных к указанному преступлению.