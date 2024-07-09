Пенсионерка с Васильевского острова перевела мошенникам более 12 млн рублей

Накануне поздним вечером, 8 июля 2024 года около 22 часов 20 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение от 74-летней женщины, проживающей в доме 39 по Морской набережной.

Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что в период с 3 по 6 июля ей по телефону неоднократно звонили неизвестные, которые, представившись сотрудниками банка и, под предлогом обеспечения сохранности ее средств на банковских счетах от мошенничества, убедили ее перевести 12 260 000 рублей на указанные ими счета.

Следователи возбудили уголовное дело по ст.159 ч.4 УК РФ (мошенничество).

Приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.