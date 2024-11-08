В Невском районе пенсионерка отдала мошенникам более 13,5 млн рублей

Вчера, 7 ноября к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 87-летней жительницы дома 18 по улице Подвойского о том, что после телефонных бесед с неизвестными поверила в необходимость перевода денег на «безопасный» счет. После этого пожилая женщина неоднократно передавала свои накопления приезжавшим к ней курьерам.

В общей сложности пенсионерка отдала мошенникам 13 505 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).