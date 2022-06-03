В Ленобласти пенсионерка отдала мошенникам 100 тысяч рублей

Накануне ококло 0 часов утра к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение от местной жительницы. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что накануне, её 88-летней свекрови позвонил неизвестный. Телефонный собеседник рассказал, что невестка попала в ДТП, мол, для решения вопроса нужны деньги. Пожилая женщина поверила голосу в трубке, и спустя некоторое время к ней приехал незнакомец, которому она передала 100 тысяч рублей.

Естественно, достаточно быстро выяснилось, что легенда о ДТП - наглый обман.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).