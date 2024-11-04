Под Тосно пассажирский автобус «ПАЗ» вылетел в кювет. Один пассажир, двое в больнице

Накануне вечером, 3 октября около 21 часа 20 минут на 99-ом километре дороги «Кемполово-Выра-Тосно-Шапки», в Тосненском районе Ленинградской области 33-летний водитель, управляя маршрутным автобусом «ПАЗ», по неустановленным причинам не справился с управлением, в результате чего совершил разворот транспортного средства в обратном направлении с последующим опрокидыванием в левый кювет.

В салоне автобуса на момент ДТП находилось 7 человек. Двоих госпитализировали, их личности и состояние здоровья устанавливаются. Один пассажир - мужчина 74 лет - скончался на месте происшествия. Остальные пассажиры покинули место ДТП самостоятельно, попутным транспортом.

По факту дорожного происшествия проводится проверка.