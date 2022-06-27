В Ленобласти «Лада Ларгус» съехал в кювет. Погиб пассажир

Накануне днем около 14 часов 33 минут на 5 километре автодороги «Роговицы-Калитино» Волосовского района Ленинградской области мужчина, 1980 года рождения, работающий фельдшером скорой помощи, управляя личным автомобилем «Лада Ларгус», по неустановленной причине совершил съезд в левый кювет по ходу движения автомобиля с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель автомобиля с различными травмами в состоянии средней тяжести госпитализирован в больницу, пассажир, 1956 года рождения, от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка.