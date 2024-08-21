Накануне вечером, 20 августа 2024 года около 21 часа 45 минут на 75-ом километре трассы «Кемполово-Губаницы-Калитино–Выра–Тосно-Шапки» неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с питбайком, под управлением 16-летнего подростка, после чего скрылся с места ДТП.
В результате дорожного происшествия пострадали водитель питбайка и его 15-летний пассажир.
Обоих юношей госпитализировали.
По факту ДТП сотрудниками ГАИ проводится проверка.
В Ленобласти автомашина сбила подростков на питбайке
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Гатчинском районе, где неизвестный сбил подростков на питбайке и скрылся
Накануне вечером, 20 августа 2024 года около 21 часа 45 минут на 75-ом километре трассы «Кемполово-Губаницы-Калитино–Выра–Тосно-Шапки» неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с питбайком, под управлением 16-летнего подростка, после чего скрылся с места ДТП.
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