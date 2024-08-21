ента новостей

15:09
На трассе «Кола» в ДТП с внедорожником пострадал подросток на питбайке
15:05
В Ленобласти автомашина сбила подростков на питбайке
14:58
В Московском районе поймали подозреваемых в разбое
10:47
Побит рекорд в сегменте жилой недвижимости
10:13
«Ростелеком» подключился к «Серебряному возрасту»
09:27
Куда пойдут бюджетные средства?
08:50
В Ленобласти проверили таксистов
20:49
Выставка Анны Владимировой-Лавровой «О городах и растениях»
20:46
В Петербурге открыли серию граффити, рассказывающих о подвигах советского народа в годы войны
20:32
Бывший вратарь СКА Ярослав Аскаров требует обмена от клуба НХЛ «Нэшвилл», поскольку не хочет прозябать в АХЛ: не пора ли возвращаться в Россию?
16:57
Петербургская шахматистка Ольга Карманова в 4-м туре Суперфинала в Барнауле проиграла Екатерине Гольцевой, а единоличным лидером турнира стала набравшая 3,5 очка Лея Гарифуллина
16:12
Новгородский гроссмейстер Арсений Нестеров выиграл вторую партию подряд в Суперфинале чемпионата России по шахматам и стал лидером турнира – 3 очка из 4, петербуржец Матлаков ничьими набрал 2 очка
14:09
В Ленобласти поймали электромонтажника из Шлиссельбурга, подрабатывавшего курьером мошенников
13:50
На улице Сикейроса в ДТП пострадала 3-летняя пассажирка автомобиля «Мазда»
13:45
В Тихвине автоледи на иномарке сбила 9-летнего мальчика на самокате
13:40
В Петербурге брызнули в лицо из газового баллончика 9-летнему мальчику
13:35
В Петербурге поймали участника конфликта со стрельбой на проспекте Пархоменко
11:28
В Ленобласти на транспортной развязке трасс А-180 и А-120 полностью перекроют съезд
10:59
Экспортные возможности расширяются
09:59
На улице Карпинского иномарка сбила 13-летнего велосипедиста
09:39
Что с онкозаболеваниями в СПб?
09:11
Петербуржцы назвали самые престижные профессии
08:45
Прививайся, если хочешь быть здоров!
19:21
В Ленобласти столкнулись два отечественных автомобиля. Пострадали три человека
18:24
В Петербурге запущен новый продукт – специальная пластикатовая карта «Серебряный возраст»
18:23
Чемпионка Санкт-Петербурга по шахматам Ольга Карманова проиграла Лее Гарифуллиной в 4-м туре женского Суперфинала в Барнауле, выиграли свои партии Екатерина Лагно, Александра Горячкина и Дарья Чарочкина
18:03
После 3-го тура мужского Суперфинала чемпионата России по шахматам в Барнауле Александр Грищук перестал быть единоличным лидером после ничьей с петербургским гроссмейстером Максимом Матлаковым
17:37
Петербургский волейбольный «Зенит» занял четвёртое место на предсезонном турнире Мемориал Платонова, а в финале «Нова» победила «Белогорье»
15:26
В Петербурге педагоги получат премии городского правительства ко Дню учителя
14:50
Выставка «Откровения души»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти автомашина сбила подростков на питбайке

В Ленобласти автомашина сбила подростков на питбайке

0
26
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Гатчинском районе, где неизвестный сбил подростков на питбайке и скрылся

Накануне вечером, 20 августа 2024 года около 21 часа 45 минут на 75-ом километре трассы «Кемполово-Губаницы-Калитино–Выра–Тосно-Шапки» неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с питбайком, под управлением 16-летнего подростка, после чего скрылся с места ДТП.
В результате дорожного происшествия пострадали водитель питбайка и его 15-летний пассажир.
Обоих юношей госпитализировали.
По факту ДТП сотрудниками ГАИ проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

8-08-2024, 13:09
В Ленобласти автоледи на иномарке насмерть сбила пенсионера на велосипеде
2-05-2024, 14:05
В Ленобласти в ДТП погиб 84-летний водитель «Дэу Нексия»
5-06-2024, 12:47
В деревне Славянка в ДТП пострадал 15-летний подросток на питбайке
11-07-2024, 15:02
Во Мге юноша на питбайке сбил подростка
31-05-2024, 10:48
В Ленобласти в ДТП пострадал 11-летний подросток на питбайке
30-05-2024, 10:59
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке

Происшествия на дорогах

0
27
Сегодня, 15:09
На трассе «Кола» в ДТП с внедорожником пострадал подросток на питбайке
0
26
Сегодня, 15:05
В Ленобласти автомашина сбила подростков на питбайке
0
136
Вчера, 13:50
На улице Сикейроса в ДТП пострадала 3-летняя пассажирка автомобиля «Мазда»
0
123
Вчера, 13:45
В Тихвине автоледи на иномарке сбила 9-летнего мальчика на самокате
Наверх