В Ленобласти микроавтобус сбил двоих на скутере, погиб пассажир

Накануне после полуночи на 25 километре дороги "Кемполово - Выра - Тосно - Шапки", в Волосовском районе Ленинградской области 46-летний сварщик из деревни Курковицы на микроавтобусе "Фольксваген Транспортер" столкнулся со скутером, которым управлял его 19-летний сосед.

От полученных травм на месте происшествия скончался 21-летний пассажир байка, управлявший скуткером молодой человек госпитализирован с травмами.

Полицейскими по факту дорожного происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, с начала прошлого года водитель "Фольксвагена" 10 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости, правил разъезда или обгона.