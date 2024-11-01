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Питерец.ру » Происшествия » В Уткиной заводи избили двоих мужчин

В Уткиной заводи избили двоих мужчин

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские разыскивают причастных к избиению мужчин в Уткиной заводи

Вчера, 31 октября в результате проведения мониторинга сети Интернет полицейские выявили публикацию о драке неизвестных лиц в неустановленное время, предположительно, на территории Уткиной заводи, а также осуществлении ими провокационных и оскорбительных действий в общественном месте.
По данному факту следвсвенные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).
Позднее, около полуночи, к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение из больницы об обращении в травмпункт около 20 часов вечера двух петербуржцев 33 и 28 лет с ушибами, со слов которых, они были избиты накануне, около четырех дня, в Промышленном районе на территории Уткиной заводи Всеволожского района Ленобласти. После оказания медицинской помощи обоих отпустили в удовлетворительном состоянии.
Полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента, по данному поводу проводится проверка.
Приняты меры к розыску причастных к этому преступлению лиц.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район телесные повреждения
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