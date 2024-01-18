В Адмиралтейском районе трое неизвестных напали на студента

Накануне вечером, 17 января 2024 года около 16 часов 10 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга обратился 18-летний студент 2 курса колледжа. Молодой человек рассказал стражам порядка о том, что 13 января около 14 часов 15 минут на пересечении Измайловского проспекта и 12-й Красноармейской улицы на него напали трое неизвестных злоумышленников, ударили, после чего с места происшествия скрылись.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Приняты меры к установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению.