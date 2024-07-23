Вчера, 22 июля 2024 года к полицейским Кировского района Петербурга поступила телефонограмма их медучреждения о том, что 22 июля около 19 часов 35 минут к ним с переломами нижней челюсти самостоятельно обратился 16-летний подросток, проживающий в доме 5 по Баррикадной улице.
Его госпитализировали в удовлетворительном состоянии.
Со слов пострадавшего, вечером 22 июля 2024 года около 17 часов 30 минут на проспекте Стачек, в Кировском районе Петербурга его л избил неизвестный.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.
Приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.
На проспекте Стачек избили подростка
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Кировского района проводят проверку по факту избиения подростка на проспекте Стачек
Вчера, 22 июля 2024 года к полицейским Кировского района Петербурга поступила телефонограмма их медучреждения о том, что 22 июля около 19 часов 35 минут к ним с переломами нижней челюсти самостоятельно обратился 16-летний подросток, проживающий в доме 5 по Баррикадной улице.
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