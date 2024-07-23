На проспекте Стачек избили подростка

Вчера, 22 июля 2024 года к полицейским Кировского района Петербурга поступила телефонограмма их медучреждения о том, что 22 июля около 19 часов 35 минут к ним с переломами нижней челюсти самостоятельно обратился 16-летний подросток, проживающий в доме 5 по Баррикадной улице.

Его госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Со слов пострадавшего, вечером 22 июля 2024 года около 17 часов 30 минут на проспекте Стачек, в Кировском районе Петербурга его л избил неизвестный.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.

Приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.