В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге дома, в котором погибла пенсионерка

23 октября после тушения пожара в одном из домов по Торговой улице в селе Паша, Волховского района Ленинградской области было обнаружено тело 70-летней хозяйки дома. Полицейские установили, что причиной пожара стал поджог.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить предполагаемого поджигателя. Им оказался 31-летний неработающий местный житель, который, предположительно, решился на убийство в результате личных неприязненных отношений к пожилой женщине.

По данному факту следедователями было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемого задержали и поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.