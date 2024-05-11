В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге автомобиля под Тайцами

7 мая 2024 года возле одного из домов Таицкого сельского поселения Гатчинского района Ленинградской области был обнаружен полностью сгоревший автомобиль «ВАЗ 2115», принадлежащий 45-летней женщине. Полицейскими было установлено, что причиной пожара стал поджог.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Вчера, 10 мая 2024 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в поселке Ореховка Гатчинского района Ленобласти сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к этому преступлению задержали 44-летнего неработающего жителя поселка Высокоключевой.

По предварительным данным, причиной поджога могла стать месть бывшей подруге.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ .