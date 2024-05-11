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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге автомобиля под Тайцами

В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге автомобиля под Тайцами

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля «ВАЗ 2115» в Гатчинском районе Ленинградской области

7 мая 2024 года возле одного из домов Таицкого сельского поселения Гатчинского района Ленинградской области был обнаружен полностью сгоревший автомобиль «ВАЗ 2115», принадлежащий 45-летней женщине. Полицейскими было установлено, что причиной пожара стал поджог.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).
Вчера, 10 мая 2024 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в поселке Ореховка Гатчинского района Ленобласти сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к этому преступлению задержали 44-летнего неработающего жителя поселка Высокоключевой.
По предварительным данным, причиной поджога могла стать месть бывшей подруге.
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ .

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район пожар поджог автомобиль
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