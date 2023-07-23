В Приморском районе задержали поджигателя автомобиля

22 марта к полицейским Приморского района Петербурга обратилась женщина, которая сообщила о том, что возле дома 3 по Новосельковской улице, неизвестный, разбив переднее правое стекло в ее авто «Мерседес Бенц», бросил в салон емкость с воспламеняющейся жидкостью и скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (уничтожение чужого имущества путем поджога).

21 июля около 18 часов 20 минут, возле дома 18 по улице Илюшина в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в причастности к преступлению задержан 54-летний неработающий ранее неоднократно судимый петербуржец.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.