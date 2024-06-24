Накануне вечером, 3 июня 2024 года около 19 часов 45 минут к полицейским Волховского района Ленинградской обалсти поступила информация о ножевом ранении возле дома 18 по улице Александра Лукьянова.
На месте происшествия полицейскими установлено, что около дома 19 по улице Калинина 41-летний неработающий местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта на почве неприязненных отношений ударил ножом 30-летнего мужчину.
Пострадавшего госпитализировали, но он скончался в больнице.
Злоумышленника задержали сотрудники Госавтоинспекции на месте происшествия, у него изъяли нож.
Следователи возбудили уголовное дело по части 1 стать 105 УК РФ (убийство).
Подозреваемого, который в 2005 году уже был судим за убийство, поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.
В Волхове задержали подозреваемого в убийстве в уличной драке
Накануне вечером, 3 июня 2024 года около 19 часов 45 минут к полицейским Волховского района Ленинградской обалсти поступила информация о ножевом ранении возле дома 18 по улице Александра Лукьянова.