Поздним вечером 28 октября, около 23 часов 25 минут возле дома 3 по Бабигонскому шоссе, в Петродворцовом районе Петербурга 22-летняя девушка, управляя каршеринговым автомобилем «Belgee X50», вне зоны пешеходного перехода совершила наезд на находившегося на проезжей части 52-летнего жителя города Луга.
В результате ДТП пострадавший от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
По факту дороржного происшествия сотрудники ГАИ проводят проверку.
В Петродворцовом районе девушка на каршеринговом автомобиле насмерть сбила пешехода
0
33
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту смертельного наезда на мужчину в Петродворцовом районе
Поздним вечером 28 октября, около 23 часов 25 минут возле дома 3 по Бабигонскому шоссе, в Петродворцовом районе Петербурга 22-летняя девушка, управляя каршеринговым автомобилем «Belgee X50», вне зоны пешеходного перехода совершила наезд на находившегося на проезжей части 52-летнего жителя города Луга.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"