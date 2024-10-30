В Петродворцовом районе девушка на каршеринговом автомобиле насмерть сбила пешехода

Поздним вечером 28 октября, около 23 часов 25 минут возле дома 3 по Бабигонскому шоссе, в Петродворцовом районе Петербурга 22-летняя девушка, управляя каршеринговым автомобилем «Belgee X50», вне зоны пешеходного перехода совершила наезд на находившегося на проезжей части 52-летнего жителя города Луга.

В результате ДТП пострадавший от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По факту дороржного происшествия сотрудники ГАИ проводят проверку.