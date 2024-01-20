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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти большегруз сбил 37-летнего пешехода

В Ленобласти большегруз сбил 37-летнего пешехода

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП на Волхонском шоссе в Ленинградской области

Вчера, 19 января на 11 километре Волхонского шоссе в Ломоносовском районе Ленинградской области 64-летний водитель, управляя тягачом «Вольво FH13» с полуприцепом, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 37-летнего пешехода, который находился на проезжей части.
В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
По факту ДТП дорожная полиция проводит проверку.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район пострадавший пешеход ДТП
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