В Ленобласти большегруз сбил 37-летнего пешехода

Вчера, 19 января на 11 километре Волхонского шоссе в Ломоносовском районе Ленинградской области 64-летний водитель, управляя тягачом «Вольво FH13» с полуприцепом, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 37-летнего пешехода, который находился на проезжей части.

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По факту ДТП дорожная полиция проводит проверку.