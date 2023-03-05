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Питерец.ру » Происшествия » В Московском районе иномарка насмерть сбила пешехода

В Московском районе иномарка насмерть сбила пешехода

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельного ДТП в Московском районе

Вчера вечером около 20 часов 55 минут возле дома 60 корпус 1 по Пулковскому шоссе водитель, 1961 года рождения, управляя автомобилем «Хавал Н5», двигаясь от Петербургского шоссе в сторону КАД, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства в крайней левой полосе, в одежде темных тонов без светоотражающий элементов, пешехода - неустановленного мужчину на вид 30 лет с признаками алкогольного опьянения.
В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Водитель к ответственности за 2022-2023 год привлекался 10 раз по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения).
По факту ДТП полицейскими проводится проверка.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
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