В Московском районе иномарка насмерть сбила пешехода

Вчера вечером около 20 часов 55 минут возле дома 60 корпус 1 по Пулковскому шоссе водитель, 1961 года рождения, управляя автомобилем «Хавал Н5», двигаясь от Петербургского шоссе в сторону КАД, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства в крайней левой полосе, в одежде темных тонов без светоотражающий элементов, пешехода - неустановленного мужчину на вид 30 лет с признаками алкогольного опьянения.

В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Водитель к ответственности за 2022-2023 год привлекался 10 раз по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения).

По факту ДТП полицейскими проводится проверка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.