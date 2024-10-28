Под Новой Ладогой «Дэу Матиз» насмерть сбил пешехода

Накануне вечером, 27 октября около 21 часа на 1-ом километре дороги «Подъезд Новая Ладога», в Волховском районе Ленинградской области, вне населённого пункта, на неосвещенном участке дороги, 49-летний водитель, управляя автомашиной «Дэу Матиз», двигаясь от города Новая Ладога в сторону трассы «Кола», вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 37-летнего мужчину, переходившего проезжую часть.

В результате дорожного происшествия пешеход скончался на месте от полученных травм.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).