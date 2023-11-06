На трассе «Сортавала» иномарка насмерть сбила 45-летнего пешехода

Накануне вечером около 18 часов 15 минут на 31 км трассы Р-121 «Сортавала», во Всвеоложском районе Ленинградской области 62-летний водитель, управляя автомобилем «Вольво S40» и двигаясь в направлении Санкт-Петербурга, совершил наезд на пересекающего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода 45-летнего пешехода.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.

Водитель в 2023 году 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

По факту дорожного происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ.