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Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Сортавала» иномарка насмерть сбила 45-летнего пешехода

На трассе «Сортавала» иномарка насмерть сбила 45-летнего пешехода

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Опубликовал: Anton78
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Полицией возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на трассе «Сортавала»

Накануне вечером около 18 часов 15 минут на 31 км трассы Р-121 «Сортавала», во Всвеоложском районе Ленинградской области 62-летний водитель, управляя автомобилем «Вольво S40» и двигаясь в направлении Санкт-Петербурга, совершил наезд на пересекающего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода 45-летнего пешехода.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.
Водитель в 2023 году 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
По факту дорожного происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП пострадавший пешеход
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