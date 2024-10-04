В Колпино поймали дропа, обманувшего пенсионерку

Накануне вечером, 3 октября 2024 года около 22 часов к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение от 76-летней жительницы дома 2/24 по улице Машиностроителей. Пенсионерка рассказала о том, что 30 сентября передала неизвестным под предлогом «обеспечения сохранности сбережений от мошенников» 500 000 рублей.

Вечером того же дня, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на улице Машиностроителей сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в указанном преступлении 23-летнего молодого человека.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.