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Питерец.ру » Происшествия » В поселке Новоселье в ДТП пострадали три человека

В поселке Новоселье в ДТП пострадали три человека

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Ломоносовского района проводят проверку по факту ДТП на перекрестке Красносельского шоссе в поселке Новоселье

Сегодня вечером, 26 октября 2024 года около 17 часов 50 минут на перекрестке Центральной улицы и Красносельского шоссе, возле дома 9 по Красносельскому шоссе поселка Новоселье, в Ломоносовском районе Ленобласти, 40-летний водитель, управляя автомашиной «Чанган», при выполнении маневра совершил столкновении с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Мерседес» под управлением 37-летнего водителя. 

В результате ДТ автомобиль «Мерседес» по инерции выехал на тротуар и совершил наезд на пешехода.

В дрожном происшествии пострадало три человека: водителя автомобиля «Чанган» госпитализировали в состоянии средней степени тяжести; его 44-летню пассажирку госпитализировали в тяжелом состоянии и 34-летняя женщина-пешеход в состоянии средней степени тяжести. 

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ДТП
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