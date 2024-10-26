В поселке Новоселье в ДТП пострадали три человека

Сегодня вечером, 26 октября 2024 года около 17 часов 50 минут на перекрестке Центральной улицы и Красносельского шоссе, возле дома 9 по Красносельскому шоссе поселка Новоселье, в Ломоносовском районе Ленобласти, 40-летний водитель, управляя автомашиной «Чанган», при выполнении маневра совершил столкновении с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Мерседес» под управлением 37-летнего водителя.

В результате ДТ автомобиль «Мерседес» по инерции выехал на тротуар и совершил наезд на пешехода.

В дрожном происшествии пострадало три человека: водителя автомобиля «Чанган» госпитализировали в состоянии средней степени тяжести; его 44-летню пассажирку госпитализировали в тяжелом состоянии и 34-летняя женщина-пешеход в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.