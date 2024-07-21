В Ленобласти на трассе «Скандинавия» в ДТП пострадало пять человек

Сегодня вечером, 21 июля 2024 года около 17 часов 30 минут на 124-ом километре трассы «Скандинавия», 43-летний водитель «Киа Рио», двигаясь в сторону Петербурга, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем «Рено Премиум» под управлением 46-летнего водителя, после чего автомобиль «Рено» по инерции совершил наезд на стоящий автомобиль «КамАЗ», за рулем которого находился 54-летний мужчина.

В результате дорожного происшествия пострадали пять человек.

Водитель «Киа Рио» в тяжёлом состоянии, его пассажиры, женщина, 1985 года рождения, в состоянии средней степени тяжести, и двое детей 2017 и 2014 годов рождения в удовлетворительном состоянии; также тяжело пострадавший водитель автомобиля «Рено», госпитализированы.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.