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Питерец.ру » Происшествия » В массовом ДТП на КАД пострадали три человека

В массовом ДТП на КАД пострадали три человека

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Пушкинского района проводят проверку по факту ДТП на 64 км КАД с четырьмя автомобилями

Сегодня днем, 2 октября 2024 года около 13 часов 20 минут на 64-ом километре внешнего кольца КАД, в Пушкинском районе Петербурга 22-летний водитель управляя автомобилем «Инфинити» при перестроении вправо, не убедился в безопасности маневра, совершил столкновение с автомобилем «Шевроле» под управлением 33-летней женщины с последующим столкновением со стоявшим на правой обочине грузовым автомобилем «Вольво» с последующим столкновением с автомобилем «Тойота» под управлением 44-летнего водителя.
В результате дорожного происшествия водителя «Инфинити» госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, двоих пассажиров 22-х лет, в том числе беременную молодую женщину, госпитализировали в тяжелом состоянии.
Полицейские по факту ДТП проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
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