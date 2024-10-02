В массовом ДТП на КАД пострадали три человека

Сегодня днем, 2 октября 2024 года около 13 часов 20 минут на 64-ом километре внешнего кольца КАД, в Пушкинском районе Петербурга 22-летний водитель управляя автомобилем «Инфинити» при перестроении вправо, не убедился в безопасности маневра, совершил столкновение с автомобилем «Шевроле» под управлением 33-летней женщины с последующим столкновением со стоявшим на правой обочине грузовым автомобилем «Вольво» с последующим столкновением с автомобилем «Тойота» под управлением 44-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия водителя «Инфинити» госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, двоих пассажиров 22-х лет, в том числе беременную молодую женщину, госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полицейские по факту ДТП проводят проверку.