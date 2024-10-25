Накануне днем, 24 октября 2024 года около 13 часов 30 минут на 81-ом километре трассы «Скандинавия», в Выборгском районе Ленобласти вне населенного пункта, 81-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан X-TRAIL», по неустановленной причине на прямом участке дороги не справился с управлением и совершил съезд с дороги в правый кювет по ходу движения.
Водитель скончался на месте ДТП.
Полицейсике проводят проверку обстоятельств аварии.
В Ленобласти 81-летний водитель «Ниссан X-TRAIL» скончался на трассе «Скандинавия»
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Выборгском районе Ленобласти
Накануне днем, 24 октября 2024 года около 13 часов 30 минут на 81-ом километре трассы «Скандинавия», в Выборгском районе Ленобласти вне населенного пункта, 81-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан X-TRAIL», по неустановленной причине на прямом участке дороги не справился с управлением и совершил съезд с дороги в правый кювет по ходу движения.
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