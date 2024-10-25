В Ленобласти 81-летний водитель «Ниссан X-TRAIL» скончался на трассе «Скандинавия»

Накануне днем, 24 октября 2024 года около 13 часов 30 минут на 81-ом километре трассы «Скандинавия», в Выборгском районе Ленобласти вне населенного пункта, 81-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан X-TRAIL», по неустановленной причине на прямом участке дороги не справился с управлением и совершил съезд с дороги в правый кювет по ходу движения.

Водитель скончался на месте ДТП.

Полицейсике проводят проверку обстоятельств аварии.