В Ленобласти мать подозревают в истязаниях 10-летней дочери

Вечером 22 октября 2024 года, около 21 часа к полицейским Тосненского района Ленинградской области обратилась жительница дома 177 корпус 1 по Советскому проспекту поселка Ульяновка, которая сообщила о том, что ее нетрезвая соседка полчаса назад избила свою 10-летнюю дочь.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что на протяжении года неработающая мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически наносила побои своей дочери.

Женщину доставили для разбирательства в отдел полиции.

Пострадавшей девочке понадобилась медицинская помощь, у нее диагностированы ушибы и ссадины, её доставили в больницу.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (Истязание).