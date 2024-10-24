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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти мать подозревают в истязаниях 10-летней дочери

В Ленобласти мать подозревают в истязаниях 10-летней дочери

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Опубликовал: Anton78
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В Тосненском районе полицейские привлекли к уголовной ответственности мать, подозреваемую в истязаниях 10-летней дочери

Вечером 22 октября 2024 года, около 21 часа к полицейским Тосненского района Ленинградской области обратилась жительница дома 177 корпус 1 по Советскому проспекту поселка Ульяновка, которая сообщила о том, что ее нетрезвая соседка полчаса назад избила свою 10-летнюю дочь.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что на протяжении года неработающая мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически наносила побои своей дочери.
Женщину доставили для разбирательства в отдел полиции.
Пострадавшей девочке понадобилась медицинская помощь, у нее диагностированы ушибы и ссадины, её доставили в больницу.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (Истязание).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тосненский район телесные повреждения дети
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