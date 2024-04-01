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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пьяный мужчина избил отчима молотком

В Ленобласти пьяный мужчина избил отчима молотком

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Опубликовал: Anton78
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В Ленинградской области задержан подозреваемый в избиении отчима молотком

В минувшую пятницу, 29 марта 2024 года к полицейским Кировского района Ленинградской области обратилась пожилая местная жительница с сообщением о том, что в квартире дома 15 по Северной улице в городе Кировск сын избил ее мужа.
Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что около 23 часов 30 минут в квартире по 35-летний ранее неоднократно судимый сын заявительницы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил молотком по голове своего 57-летнего отчима.
Пострадавшего госпитализировали.
Нападавшего задержали.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО телесные повреждения
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