В Ленобласти поймали троих подозреваемых в нападении на жителя поселка Перово

Накануне ночью, 29 сентября 2024 года к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступила информация от жителя поселка Перово о том, что к нему в дом около 03 часов 20 минут ворвались известные ему люди, произвели два выстрела из травматического пистолета, применили в отношении него газовый баллончик и с места происшествия скрылись.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что к заявителю в двери дома позвонили две знакомые ему девушки и неизвестный мужчина, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, которые стали обвинять его в краже мобильного телефона. Нетрезвый гость произвел в сторону хозяина дома два выстрела из травматического пистолета, брызнул ему в лицо из газового баллончика, после чего непрошенная компания скрылась.

Через несколько часов сотрудники полиции по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 25-летнюю жительницу поселка Перово и двоих жителей поселка Житково, 29-летнюю женщину и ее 32-летнего спутника.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ.