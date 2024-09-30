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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти поймали троих подозреваемых в нападении на жителя поселка Перово

В Ленобласти поймали троих подозреваемых в нападении на жителя поселка Перово

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Выборга задержали троих подозреваемых в нападении на жителя поселка Перово

Накануне ночью, 29 сентября 2024 года к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступила информация от жителя поселка Перово о том, что к нему в дом около 03 часов 20 минут ворвались известные ему люди, произвели два выстрела из травматического пистолета, применили в отношении него газовый баллончик и с места происшествия скрылись.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что к заявителю в двери дома позвонили две знакомые ему девушки и неизвестный мужчина, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, которые стали обвинять его в краже мобильного телефона. Нетрезвый гость произвел в сторону хозяина дома два выстрела из травматического пистолета, брызнул ему в лицо из газового баллончика, после чего непрошенная компания скрылась.
Через несколько часов сотрудники полиции по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 25-летнюю жительницу поселка Перово и двоих жителей поселка Житково, 29-летнюю женщину и ее 32-летнего спутника.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО стрельба хулиганство
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