В Ленобласти задержали стрелка из деревни Заборье

Вчера вечером, 21 апреля 2024 года около 19 часов 30 минут к полицейским Бокситогорского района Ленинградской области обратилась 53-летня жительница поселка Заборье. Женщина сообщила о том, что ее 59-летний бывший муж прямо в поселке стреляет из ружья.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции возле дома на Клубной улице по горячим следам задержали ранее судимого местного жителя.

Полицейские установили, что в ходе ссоры на почве неприязненных отношений, к тому же находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина выстрелил из охотничьего ружья в сторону своей бывшей супруги и ее знакомой. В результате инцидента никто не пострадал.

Стрелка доставили в отдел полиции, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ.

Охотничье ружье, зарегистрированное на другого человека, у стрелявшего изъяли и направили на экспертизу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.