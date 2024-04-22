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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали стрелка из деревни Заборье

В Ленобласти задержали стрелка из деревни Заборье

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Бокситогорского района Ленинградской области задержали стрелка из деревни Заборье

Вчера вечером, 21 апреля 2024 года около 19 часов 30 минут к полицейским Бокситогорского района Ленинградской области обратилась 53-летня жительница поселка Заборье. Женщина сообщила о том, что ее 59-летний бывший муж прямо в поселке стреляет из ружья.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции возле дома на Клубной улице по горячим следам задержали ранее судимого местного жителя.

Полицейские установили, что в ходе ссоры на почве неприязненных отношений, к тому же находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина выстрелил из охотничьего ружья в сторону своей бывшей супруги и ее знакомой. В результате инцидента никто не пострадал.
Стрелка доставили в отдел полиции, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ.

Охотничье ружье, зарегистрированное на другого человека, у стрелявшего изъяли и направили на экспертизу.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Бокситогорский район стрельба
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