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Питерец.ру » Происшествия » На улице Костюшко в ДТП пострадал 11-месячный ребёнок и двое взрослых

На улице Костюшко в ДТП пострадал 11-месячный ребёнок и двое взрослых

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП на улице Костюшко, в котором пострадал 11-месячный ребенок

Сегодня вечером, 18 октября 2024 года около 20 часов 10 минут возле дома 16 по улице Костюшко, в Московском районе Петербурга мужчина управляя автомобилем «Ленд Ровер» не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Лада», в результате которого последний перевернулся.
В результате дорожного происшествия пострадали водитель "Лендровера" и женщина-водитель, находившаяся в «Ладе» со своим 11-месячным малышом. Проводится проверка обстоятельств происшествия. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По предварительной информации, водитель иномарки мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудники ГАИ проводят проверку обстоятельств ДТП.

Источник: ГУ МВД
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