На улице Костюшко в ДТП пострадал 11-месячный ребёнок и двое взрослых

Сегодня вечером, 18 октября 2024 года около 20 часов 10 минут возле дома 16 по улице Костюшко, в Московском районе Петербурга мужчина управляя автомобилем «Ленд Ровер» не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «Лада», в результате которого последний перевернулся.

В результате дорожного происшествия пострадали водитель "Лендровера" и женщина-водитель, находившаяся в «Ладе» со своим 11-месячным малышом. Проводится проверка обстоятельств происшествия. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По предварительной информации, водитель иномарки мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники ГАИ проводят проверку обстоятельств ДТП.