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Питерец.ру » Происшествия » В Московсом районе в ДТП пострадал трехмесячный ребенок

В Московсом районе в ДТП пострадал трехмесячный ребенок

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП на Благодатной улице, в котором пострадал младенец

Накануне вечером, 1 апреля 2024 года около 16 часов 45 минут возле дома 38 по Благодатной улице, в Московском районе Петербурга 21-летний водитель, управляя автомобилем "Фольксваген-Поло" и двигаясь по Благодатной улице от проспекта Юрия Гагарина, при выезде на перекресток со Свеаборгской улицей на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с двигавшимся по Свеаборгской улице на разрешающий сигнал светофора автомобилем "Датсун" под управлением 29-летнего водителя.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал трехмесячный ребенок, находившийся в салоне "Датсуна".
Младенца с черепно-мозговой травмой, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.
По факту ДТП полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия

Источник: ГУ МВД
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