В Невском районе полицейские накрыли притон для занятия проституцией

Сотрудники Управления уголовного розыска Главка совместно с сотрудниками УМВД России по Невскому району при силовой поддержке Спецполка полиции ГУ МВД России пресекли деятельность притона для занятия проституцией, который располагался в доме 9/75 по Ивановской улице.

Организатором криминального бизнеса оказалась 44-летняя жительница Кировского района Петербурга. Женщина арендовала помещение, наняла администратора, 50-летнюю жительницу Московского района, и гражданок, непосредственно предоставлявших интимные услуги.

В минувшую среду, 16 октября 2024 года всех задержали и доставили в отдел полиции.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ.

Подозреваемые в организации и администрировании противоправной деятельности допрошены.

Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Несколько представительниц «рабочего штата» заведения привлекли к административной ответственности по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией).