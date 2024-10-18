ента новостей

20:58
V Международный Кинофестиваль духовно-нравственного кино «ПОД ПОКРОВОМ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ТИХВИНСКАЯ» в Тихвине завершился в День Покрова Божией Матери
20:57
В Невском районе полицейские накрыли притон для занятия проституцией
15:17
Выставка «Времена Елены Косарьковой. Осень. Зима. Весна. Лето»
12:50
В России появится аналог Apple Pay
12:48
В Петербурге определили лучших пловцов Росгвардии
12:27
В Невском районе автоледи на иномарке сбила 4-летнего мальчика
12:22
В Петербурге рецидивист порезал ножом хозяйку - квартиросдатчицу
12:08
Ранее судимый житель Московской области избил прохожего на Невском проспекте
12:04
В Петербурге задержали, подозреваемого в организации драки в троллейбусе
11:14
Завтра субботник!
10:42
Петербуржцы охотно едут на Дальний Восток
09:42
Продолжают проверять мигрантов
09:13
Налаживаем грузоперевозки с Африкой
02:26
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков занял третье место в чемпионате России по быстрым шахматам в Сочи, отстав от ставшего победителем Никиты Афанасьева на пол-очка
22:55
СКА в овертайме победил ЦСКА 5:4, такой же результат повторили «Торпедо» и «Нефтехимик», а в матче «Авангарда» и «Спартака» было заброшено 11 шайб
22:38
Волейбольное «Динамо-ЛО» проиграло в пяти сетах клубу «Факел Ямал», но сумело выйти в следующий раунд Кубка России
18:36
Единороссам поставили задачу
17:50
Летний турпоток увеличился
17:48
В Петербурге пройдет Международный форум в области технологий и инноваций
16:24
В Петербурге росгвардейцы обнаружили клад монет на дне Фонтанки
13:05
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувшего пенсионерку с Варшавской улицы
12:58
В Петербурге поймали 18-летнего курьера мошенников с Парнаса
12:47
В Петербурге поймали 17-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Туристской улицы
12:40
Американский измеритель скорости интернета SpeedTest хотят запретить в России
12:36
Законопроект о блокировке сайтов незаконных услуг для мигрантов рассмотрят на следующей неделе
12:33
Работы по замене деформационного шва на развязке КАД с Приморским шоссе завершены досрочно
12:30
В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Заневского проспекта
12:17
В Ломоносовском районе водитель «Шкоды Фабия» погиб вылетев в кювет
12:13
В Парголово поймали подозреваемого в угоне иномарки с улицы Жени Егоровой
12:09
В Петербурге поймали двоих подозреваемых в разбое на проспекте Энгельса
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе полицейские накрыли притон для занятия проституцией

В Невском районе полицейские накрыли притон для занятия проституцией

0
19
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
В Невском районе Петербурга пресекли деятельность притона для занятия проституцией

Сотрудники Управления уголовного розыска Главка совместно с сотрудниками УМВД России по Невскому району при силовой поддержке Спецполка полиции ГУ МВД России пресекли деятельность притона для занятия проституцией, который располагался в доме 9/75 по Ивановской улице.
Организатором криминального бизнеса оказалась 44-летняя жительница Кировского района Петербурга. Женщина арендовала помещение, наняла администратора, 50-летнюю жительницу Московского района, и гражданок, непосредственно предоставлявших интимные услуги.
В минувшую среду, 16 октября 2024 года всех задержали и доставили в отдел полиции.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ.
Подозреваемые в организации и администрировании противоправной деятельности допрошены.
Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Несколько представительниц «рабочего штата» заведения привлекли к административной ответственности по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район проституция
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-10-2023, 09:56
В Петербурге задержали 60-летнюю петербурженку за организацию притона для занятия проституцией
10-02-2023, 11:46
В центре Петербурга ликвидировали притон для занятия проституцией
22-01-2015, 18:12
Пресечена незаконная деятельность притона для занятия проституцией
30-03-2024, 12:31
На Васильевском острове ликвидировали притон для занятия проституцией
20-06-2024, 14:10
В центре Петербурга полицейские штурмом взяли элитный интим-салона
6-02-2018, 11:06
В Невском районе закрыт притон для занятий проституцией

Происшествия на дорогах

0
97
Сегодня, 12:27
В Невском районе автоледи на иномарке сбила 4-летнего мальчика
0
130
Вчера, 12:17
В Ломоносовском районе водитель «Шкоды Фабия» погиб вылетев в кювет
0
184
16-10-2024, 11:48
В Сестрорецке курьер на велосипеде сбил 5-летнего мальчика
0
199
15-10-2024, 19:29
На улице Седова «Газель», сдавая назад по тротуару задавила прохожую
Наверх