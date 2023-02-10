ента новостей

12:07
Партнерский проект «Школьная программка»: Классика в стиле «буфф»
11:59
В Петербурге с поличным задержан вор-карманник
11:50
В Кронштадте иномарка сбила 9-летнюю девочку
11:48
В Петербурге задержан подозреваемый в угоне каршеринга
11:46
В центре Петербурга ликвидировали притон для занятия проституцией
11:37
В Ленобласти задержали злоумышленника за незаконное хранение растительного наркотика
11:17
В Петербурге 73-летняя учительница перевела мошенникам 3 миллиона рублей
10:44
В Колпино молодая женщина упала с балкона на 7-м этаже
10:07
В Вырице тушили деревянный двухэтажный коттедж
09:19
Любой двор Петербурга может стать «Лучшим зимним двором России»
09:12
В Петергофе обнаружен огоревший труп женщины
09:07
Никарагуа освобождает более 200 политзаключенных и отправляет их в США
16:46
В России могут создать реестр запрещенных компьютерных игр
15:18
Александр Бельский возложил цветы к зданию Генерального консульства Турции
14:06
На большой сцене «Театра на Васильевском» состоится премьера спектакля «Провинциальные анекдоты»
14:02
Александр Бельский принял участие в открытии выставки к 100-летию гражданской авиации в России
12:50
В Петербурге задержали братьев-наркосбытчиков с крупной партией мефедрона
12:26
Парламентская комиссия поддержала унификацию выплат юбилярам семейной жизни
12:15
В Ленобласти стартует «Лыжня России»
12:12
Президент Турции Эрдоган сегодня посетит еще несколько городов, пострадавших от землетрясения
12:03
В Ленобласти пенсионерка перевела мошенникам 650 тысяч рублей
12:00
В Приморском районе задержали мошенников, обманувших пенсионерок
11:57
На севере Петербурга в ДТП пострадал ребенок
11:56
Героически сражались, оказавшись без помощи союзников: военкоры рассказали об обстоятельствах боя ЧВК «Вагнер» с США под Хшамом
11:33
В Приморском районе мужчина вытолкнул в окно свою сожительницу
11:31
В Ленобалсти привлекли к ответственности водителя «тонированной» иномарки с «перебитым» VIN-номером
11:26
В центре Петербурга задержан хулиган, избивавший прохожих
10:05
Новые регионы интегрируются в социальное пространство России
10:03
Петербургский росгвардеец стал Чемпионом России по греко-римской борьбе
09:48
В Ленобалсти лжесотрудницы соцзащиты обокрали пенсионера
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга ликвидировали притон для занятия проституцией

В центре Петербурга ликвидировали притон для занятия проституцией

0
30
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ВКонтакте
В Центральном районе полиция ликвидировала притон для занятия проституцией

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Центрального района Санкт-Петербурга пресекли деятельность притона для занятия проституцией. Незаконная деятельность была организована в квартире дома 18/1 по улице Боровой. В момент визита полиции в подпольном заведении находились двое клиентов, 47 и 29 лет, каждый из которых заплатил по 3000 рублей за интимные услуги.

В полицию для разбирательства были доставлены охранник притона, 28-летний житель Волхова, и 7 женщин, в возрасте от 29 до 46 лет. Шесть из них, жительницы Санкт-Петербурга, а также жительница Вологодской области и гражданка одной из стран ближнего зарубежья, - привлечены к административной ответственности за занятие проституцией.

Также в отдел доставлена 43-летняя уроженка Ставропольского края. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ (организация притона для занятия проституцией).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район проституция
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-01-2015, 18:12
Пресечена незаконная деятельность притона для занятия проституцией
21-03-2018, 11:21
В Невском районе закрыт притон для занятия проституцией
9-04-2018, 16:40
В Петербурге приктрыли очередной притон для занятий проституцией
21-11-2018, 10:21
Во Фрунзенском районе ликвидирован притон для занятия проституцией
19-01-2023, 17:57
В Петербурге пресекли деятельность двух притонов для занятия проституцией
3-09-2018, 16:07
Притона для занятий проституцией закрыли на проспекте Ветеранов

Происшествия на дорогах

0
38
Сегодня, 11:50
В Кронштадте иномарка сбила 9-летнюю девочку
0
128
Вчера, 11:57
На севере Петербурга в ДТП пострадал ребенок
0
124
Вчера, 09:40
В Петербурге иномарка сбила 9-летнюю девочку
0
168
8-02-2023, 14:58
На ЗСД произошло смертельное ДТП
Наверх