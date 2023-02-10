В центре Петербурга ликвидировали притон для занятия проституцией

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Центрального района Санкт-Петербурга пресекли деятельность притона для занятия проституцией. Незаконная деятельность была организована в квартире дома 18/1 по улице Боровой. В момент визита полиции в подпольном заведении находились двое клиентов, 47 и 29 лет, каждый из которых заплатил по 3000 рублей за интимные услуги.

В полицию для разбирательства были доставлены охранник притона, 28-летний житель Волхова, и 7 женщин, в возрасте от 29 до 46 лет. Шесть из них, жительницы Санкт-Петербурга, а также жительница Вологодской области и гражданка одной из стран ближнего зарубежья, - привлечены к административной ответственности за занятие проституцией.

Также в отдел доставлена 43-летняя уроженка Ставропольского края. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ (организация притона для занятия проституцией).