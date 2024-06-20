ента новостей

14:10
В центре Петербурга полицейские штурмом взяли элитный интим-салона
13:37
В Ленобласти ликвидировали нарколабораторию в частном доме
13:27
В Петербурге начал работу Международный форум по ядерной медицине стран БРИКС
10:44
В Пушкине внедорожник сбил 9-летнего мальчика на велосипеде
10:30
На проспекте Маршала Жукова иномарка сбила 15-летнюю девочку
10:25
В Красном Селе житель Челябинской области напал с ножом на сожительницу
10:18
В СПб пересмотрели штрафы для такси
09:59
В Ленобласти конфликт из-за сброса отходов в чужой контейнер завершился стрельбой
09:42
Пиццерия выполнила требование антимонопольщиков
00:19
«Бостон Селтикс» в пяти матчах удалось выиграть финал НБА у «Даллас Маверикс»: это чемпионство стало для «Кельтов» уже 18-м в истории клуба
18:55
Евро – 2024: Грузия проиграла Турции, Португалия с трудом одолела Чехию, а хорваты упустили победу в матче с абанцами
14:03
Выставка «Вначале была мечта»
11:55
В России могут ограничить звонки через мессенджеры
11:16
В Петербурге туристический трамвай изменит трассу и место посадки
11:14
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке яхты «Александра»
11:11
Выставка Анатолия Срывкова «Пейзажи России»
09:46
В Калининском районе поймали подозреваемого в обмане пенсионеров
09:34
Полицейские поймали подозреваемого в поджоге автомобиля на улице Возрождения
09:30
Задержан стрелок по мотоциклисту на КАД
09:24
На проспекте Стачек задержали подозреваемого в разбое
09:19
В Ленобласти «Шкода» съехала в кювет и перевернулась на крышу
08:52
МФЦ показали свою эффективность
08:34
Не забываем про змей!
00:30
РПЛ: вратарь Лунёв перешёл в «Динамо», а не всегда забивающий пенальти Смолов – в «Краснодар»
16:25
Закрытие трамвайного движения по мосту А. Невского
16:20
В Петербурге полицейские остановила отчаявшегося мужчину от прыжка с Литейного моста
13:40
На КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют одну полосу
10:49
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего мальчика на самокате
10:44
В Ленобласти мигрант зарезал свою сожительницу
10:40
В Петербурге поймали злодея ограбившего женщину на Уральской улице
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга полицейские штурмом взяли элитный интим-салона

В центре Петербурга полицейские штурмом взяли элитный интим-салона

0
0
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские пресекли деятельность интим-салона в центре Петербурга

Полицейские Центрального района Петербурга выявили салон, оказывающий интимные услуги в квартире дома 88 по Невскому проспекту.
В квартире сотрудники полиции задержали 51-летнюю жительницу Парголово, администратора притона, организовавшую незаконную деятельность, а также 9 представительниц древнейшей профессии, в возрасте 27-42 лет, в числе которых 3 местных жительницы, 4 – приезжих из различных регионов страны и 2 уроженки стран ближнего зарубежья.
Всю компанию доставили в отдел полиции.
Женщин с пониженной социальной ответственностью привлекли к административной ответственности, а в отношении «предпринимательницы» возбудили уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией).
Подозреваемую поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район проституция
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

10-02-2023, 11:46
В центре Петербурга ликвидировали притон для занятия проституцией
31-07-2023, 10:59
В центре Петербурга полицейские ликвидировали элитный бордель
24-03-2024, 11:53
В Ленобласти задержали подозреваемую в организации интим-притона в Выборге
30-05-2024, 10:53
В Петербурге задержали подозреваемую в организации притона для занятия проституцией
2-05-2024, 11:04
На Невском проспете ликвидировали элитный интим-салон
30-03-2024, 12:31
На Васильевском острове ликвидировали притон для занятия проституцией

Происшествия на дорогах

0
65
Сегодня, 10:44
В Пушкине внедорожник сбил 9-летнего мальчика на велосипеде
0
74
Сегодня, 10:30
На проспекте Маршала Жукова иномарка сбила 15-летнюю девочку
0
180
Вчера, 09:19
В Ленобласти «Шкода» съехала в кювет и перевернулась на крышу
0
178
18-06-2024, 10:49
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего мальчика на самокате
Наверх