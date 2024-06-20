В центре Петербурга полицейские штурмом взяли элитный интим-салона

Полицейские Центрального района Петербурга выявили салон, оказывающий интимные услуги в квартире дома 88 по Невскому проспекту.

В квартире сотрудники полиции задержали 51-летнюю жительницу Парголово, администратора притона, организовавшую незаконную деятельность, а также 9 представительниц древнейшей профессии, в возрасте 27-42 лет, в числе которых 3 местных жительницы, 4 – приезжих из различных регионов страны и 2 уроженки стран ближнего зарубежья.

Всю компанию доставили в отдел полиции.

Женщин с пониженной социальной ответственностью привлекли к административной ответственности, а в отношении «предпринимательницы» возбудили уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией).

Подозреваемую поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.