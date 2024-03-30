На Васильевском острове ликвидировали притон для занятия проституцией

28 марта 2024 года в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска регионального Главка задержали 51-летнюю жительницу Ставропольского края, проживающую в Петербурге без регистрации.

Задержанную изобличили в том, что в арендованном подвале дома 5 по 4-й линии Васильевского острова работала администратором притона для занятий проституцией.

Следователи Василеостровского района возбудили уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией).

Подозреваемую поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.