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Питерец.ру » Происшествия » На Васильевском острове ликвидировали притон для занятия проституцией

На Васильевском острове ликвидировали притон для занятия проституцией

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40
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
В Василеостровском районе Петербурга полицейскими ликвидирован притон для занятия проституцией

28 марта 2024 года в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска регионального Главка задержали 51-летнюю жительницу Ставропольского края, проживающую в Петербурге без регистрации.
Задержанную изобличили в том, что в арендованном подвале дома 5 по 4-й линии Васильевского острова работала администратором притона для занятий проституцией.
Следователи Василеостровского района возбудили уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией).
Подозреваемую поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров проституция
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