28 марта 2024 года в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска регионального Главка задержали 51-летнюю жительницу Ставропольского края, проживающую в Петербурге без регистрации.
Задержанную изобличили в том, что в арендованном подвале дома 5 по 4-й линии Васильевского острова работала администратором притона для занятий проституцией.
Следователи Василеостровского района возбудили уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией).
Подозреваемую поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.
На Васильевском острове ликвидировали притон для занятия проституцией
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Опубликовал: Anton78
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В Василеостровском районе Петербурга полицейскими ликвидирован притон для занятия проституцией
28 марта 2024 года в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска регионального Главка задержали 51-летнюю жительницу Ставропольского края, проживающую в Петербурге без регистрации.
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