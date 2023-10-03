В Петербурге задержали 60-летнюю петербурженку за организацию притона для занятия проституцией

Поздним вечером 29 сентября 2023 года около 22 часов 10 минут возле дома 11 по проспекту Славы в ходе работы по ранее возбужденному уголовному делу по части 1 статьи 241 УК РФ (организация притона для занятия проституцией) оперативники Управления уголовного розыска регионального Главка совместно с коллегами из полиции Московского района при содействии Специального полка полиции ГУ МВД России по подозрению в совершении данного преступления задержали 60-летнюю петербурженку.

Сотрудники полиции установили, что в конце сентября 2023 года задержанная организовала притон в арендованном ею помещении в доме 10/1 по Варшавской улице.

Она же занималась как привлечением девушек, так и набором «персонала» притона и организацией его деятельности в целях получения стабильного дохода.

1 октября 2023 года в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий.