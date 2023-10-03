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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали 60-летнюю петербурженку за организацию притона для занятия проституцией

В Петербурге задержали 60-летнюю петербурженку за организацию притона для занятия проституцией

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими задержана местная жительница за организацию притона в Московском районе Петербурга

Поздним вечером 29 сентября 2023 года около 22 часов 10 минут возле дома 11 по проспекту Славы в ходе работы по ранее возбужденному уголовному делу по части 1 статьи 241 УК РФ (организация притона для занятия проституцией) оперативники Управления уголовного розыска регионального Главка совместно с коллегами из полиции Московского района при содействии Специального полка полиции ГУ МВД России по подозрению в совершении данного преступления задержали 60-летнюю петербурженку.
Сотрудники полиции установили, что в конце сентября 2023 года задержанная организовала притон в арендованном ею помещении в доме 10/1 по Варшавской улице.
Она же занималась как привлечением девушек, так и набором «персонала» притона и организацией его деятельности в целях получения стабильного дохода.
1 октября 2023 года в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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