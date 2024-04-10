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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали мужчину повредившего автобус пустой бутылкой

В Петербурге поймали мужчину повредившего автобус пустой бутылкой

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции задержали на улице Партизана Германа подозреваемого в атаке на автобус с пустой бутылкой

Вечером минувшего воскресенья, 7 апреля 2024 года около 18 часов 00 минут возле дома 29 по улице Партизана Германа в салоне рейсового автобуса между 66-летним водителем и пассажиром произошел конфликт, в ходе которого, при выходе из салона автобуса, пассажир, в руках у которого была пустая бутылка, ударил ею по боковому зеркалу, после чего скрылся.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).
8 апреля 2024 года около 20 часов 10 минут возле дома 40 корпус 1 по улице Летчика Пилютова в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 23-летнего местного жителя.
В отношении дебошира решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: ГУ МВД
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