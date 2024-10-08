Мигранта, зарезавшего соотечественника в Невском райне, задержали в «Пулково»

Ранее сообщалось, 6 октября 2024 года к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что за мусорным контейнерном возле дома 26 по Октябрьской набережной обнаружен окровавленный труп мужчины.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полицейскими в канаве за контейнерной площадкой обнаружили труп 31-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии с ножевыми ранениями. Установлено, что погибший проживал в городе Мурино.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить причастность к этому преступлению 29-летнего соотечественника погибшего.

Оперативники угрозыска регионального Главка совместно с коллегами из Невского района и аэропорта «Пулково» задержали подозреваемого при попытке покинуть нашу страну.

Установлено, что ночью 6 октября возле дома 26 по Октябрьской набережной, в ходе сооры, возникшей на почве ревности, он нанес несколько ударов ножом оппоненту, после чего скрылся, а нож выбросил в Фонтанку.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.