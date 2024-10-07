В Невском районе зарезали мигранта

Накануне днем, 6 октября 2024 года около 15 часов к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от женщины о том, что возле дома 26 по Октябрьской набережной, в канаве за мусорным контейнерном, лежит мертвый мужчина в крови.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили труп 31-летнего приезжего из Узбекистана. Мигрант скончался от полученных колото-резаных ранений в грудь.

Установлено, что погибший прибыл на территорию РФ 16 июля 2024 года с целью работы, на миграционном учете не состоит. В его одежде нашли карту российского банка и карту фитнес-клуба.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (умышленное убийство).