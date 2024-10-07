Вчера, 6 октября 2024 года к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение от 63-летнего водителя автобуса «Нефаз-Камаз» маршрута № 126. Мужчина расказал стражам порядка о том, что около 16 часов 35 минут на автобусной остановке возле дома 2 по Красноармейской улице в городе Светогорск, неизвестный разбил камнем стекло задней двери автобуса.
Полицейские по горячим следам на месте происшествия задержали неработающего 36-летнего жителя Ленобласти.
В отношении подозреваемого составлен протокол об административном правонарушении по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Светогорске поймали мужчину, который разбил камнем стекло двери рейсового автобуса
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Выборгского района Ленобласти задержали подозреваемого в повреждении автобуса в Светогорске, на Красноармейской улице
Вчера, 6 октября 2024 года к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение от 63-летнего водителя автобуса «Нефаз-Камаз» маршрута № 126. Мужчина расказал стражам порядка о том, что около 16 часов 35 минут на автобусной остановке возле дома 2 по Красноармейской улице в городе Светогорск, неизвестный разбил камнем стекло задней двери автобуса.
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