В Светогорске поймали мужчину, который разбил камнем стекло двери рейсового автобуса

Вчера, 6 октября 2024 года к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение от 63-летнего водителя автобуса «Нефаз-Камаз» маршрута № 126. Мужчина расказал стражам порядка о том, что около 16 часов 35 минут на автобусной остановке возле дома 2 по Красноармейской улице в городе Светогорск, неизвестный разбил камнем стекло задней двери автобуса.

Полицейские по горячим следам на месте происшествия задержали неработающего 36-летнего жителя Ленобласти.

В отношении подозреваемого составлен протокол об административном правонарушении по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.