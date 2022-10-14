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Питерец.ру » Происшествия » На севере Петербурга задержали ночного хулигана

На севере Петербурга задержали ночного хулигана

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Опубликовал: Anton78
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В Выборгском районе Петербурга задержан ночной хулиган

Вчера около 02 часов ночи к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 39-летней женщины, проживающей на 3-м этаже в доме 7 по Выборгскому шоссе о том, что мужчина из соседней квартиры по поребрику перебрался к ее окну и разбил стекло.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции и задержал 34-летнего соседа. Задержанный пояснил, что разбил стекло в соседском окне из-за постоянного ночного шума из этой квартиры. В отношении хулигана составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район хулиганство
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