На севере Петербурга задержали ночного хулигана

Вчера около 02 часов ночи к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 39-летней женщины, проживающей на 3-м этаже в доме 7 по Выборгскому шоссе о том, что мужчина из соседней квартиры по поребрику перебрался к ее окну и разбил стекло.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции и задержал 34-летнего соседа. Задержанный пояснил, что разбил стекло в соседском окне из-за постоянного ночного шума из этой квартиры. В отношении хулигана составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).