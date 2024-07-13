В центре Петербурга задержали вандала разбившего стекло рейсового автобуса

В минувший четверг, 11 июля 2024 года к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от 25-летнего водителя автобуса о том, что возле дома 29 по улице Некрасова неизвестный разбил стекло в рейсовом автобусе.

Вчера днем, 12 июля около 12 часов 00 минут сотрудники полиции возле дома 14 по улице Жуковского по подозрению в совершении указанного преступления задержали 42-летнего ранее судимого местного жителя.

Злоумышленника доставили в отдел полиции, где в отношении него следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.