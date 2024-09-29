В Приморском районе ищут стрелявшего по рейсовому автобусу из пневматики

27 сентября 2024 года к полицейским Приморского района Петербурга обратился 55-летний водитель автобуса «МАЗ» 221 маршрута. Мужчина рассказал стражам порядка о том, что во время проезда по маршруту на Парашютной улице, он услышал хлопок, после чего к нему подошел пассажир автобуса и сообщил о повреждении стекла в салоне.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили сквозное отверстие в стекле от выстрела из пневматического оружия.

Полицейскими проводится проверка обстоятельств происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.