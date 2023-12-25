На улице Седова стреляли по автобусу

Накануне ночью, 24 декабря 2023 года около 00 часов 25 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 126 по улице Седова стреляли по автобусу.

Незамедлительно прибывшими на место происшествия полицейскими, у края проезжей части, был обнаружен автобус, при осмотре которого было обнаружено сквозное повреждение cтекла на задней правой двери.

Кроме того, при осмотре места происшествия, напротив дома 128 по улице Седова, в снегу полицейские обнаружили металлический шарик, он был изъят правоохранителями.

Со слов 51-летнего водителя, при движении по маршруту по улице Седова, около 00.15 он услышал хлопок, после чего остановил автобус и при осмотре салона обнаружил следы повреждения на стекле задней двери. Пассажиров в автобусе не было.

По данному факту полицейские проводят проверку.

Приняты меры к розыску лиц, причастных к совершению противоправного деяния.