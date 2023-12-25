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Питерец.ру » Происшествия » На улице Седова стреляли по автобусу

На улице Седова стреляли по автобусу

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ночной стрельбы по автобусу на улице Седова

Накануне ночью, 24 декабря 2023 года около 00 часов 25 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 126 по улице Седова стреляли по автобусу.
Незамедлительно прибывшими на место происшествия полицейскими, у края проезжей части, был обнаружен автобус, при осмотре которого было обнаружено сквозное повреждение cтекла на задней правой двери.
Кроме того, при осмотре места происшествия, напротив дома 128 по улице Седова, в снегу полицейские обнаружили металлический шарик, он был изъят правоохранителями.
Со слов 51-летнего водителя, при движении по маршруту по улице Седова, около 00.15 он услышал хлопок, после чего остановил автобус и при осмотре салона обнаружил следы повреждения на стекле задней двери. Пассажиров в автобусе не было.
По данному факту полицейские проводят проверку.
Приняты меры к розыску лиц, причастных к совершению противоправного деяния.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район стрельба автобус
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