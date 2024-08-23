В Петербурге мужчина выстрелил из пневматического пистолета в свою мать

В минувшую среду, 21 августа 2024 года к полицейским Кировского района Петербурга обратился 58-летняя жительница дома 18 по улице Зины Портновой. Женщина рассказала стражам порядка о том, что в квартире ее сын стреляет из пистолета.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 32-летнего неработающего, подозреваемого в том, что в ходе внезапно возникшей ссоры выстрелил из пневматического пистолета в свою мать.

При вскрытии двери квартиры сотрудниками службы «01» стрелявший попытался скрыться и выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на 2 этаже, но был задержан полицейскими.

Подозреваемого с травмами после неудачного приземления доставили в медицинское учреждение, где был выставлен спецпост полиции.

Пневматический пистолет изъяли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.