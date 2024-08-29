В Приморском районе обстреляли из «пневматики» рейсовый автобус

Накануне вечером, 28 августа 2024 года около 17 часов 40 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от пассажира городского автобуса № 172, о том, что на пересечении проспекта Королева и Коломяжского проспекта автобус был обстрелян из «пневматики», в результате чего было повреждено стекло.

Пассажиры не пострадали.

Принимаются меры к розыску стрелявших.

Сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств происшествия.