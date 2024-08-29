Накануне вечером, 28 августа 2024 года около 17 часов 40 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от пассажира городского автобуса № 172, о том, что на пересечении проспекта Королева и Коломяжского проспекта автобус был обстрелян из «пневматики», в результате чего было повреждено стекло.
Пассажиры не пострадали.
Принимаются меры к розыску стрелявших.
Сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств происшествия.
В Приморском районе обстреляли из «пневматики» рейсовый автобус
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Приморского района разыскивают стрелявших из пневматики по рейсовому автобусу на Коломяжском проспекте
Накануне вечером, 28 августа 2024 года около 17 часов 40 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от пассажира городского автобуса № 172, о том, что на пересечении проспекта Королева и Коломяжского проспекта автобус был обстрелян из «пневматики», в результате чего было повреждено стекло.
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