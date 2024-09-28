В Ленобласти 14-летний подросток на мопеде сбил сверстника

Вчера вечером, 27 сентября 2024 года около 19 часов 50 мину возле дома 8 по улице Комсомольская в поселке Красава Тихвинского района Ленобласти 14-летний школьник на мопеде совершил наезд на внезапно выбежавшего пешехода-ровесника.

Пострадавшего с различными травмами в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

По факту ДТП сотрудниками ГАИ проводится проверка.