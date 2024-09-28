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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти 14-летний подросток на мопеде сбил сверстника

В Ленобласти 14-летний подросток на мопеде сбил сверстника

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6
Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту ДТП под Тихвином, в ходе которого подросток на мопеде сбил сверстника

Вчера вечером, 27 сентября 2024 года около 19 часов 50 мину возле дома 8 по улице Комсомольская в поселке Красава Тихвинского района Ленобласти 14-летний школьник на мопеде совершил наезд на внезапно выбежавшего пешехода-ровесника.
Пострадавшего с различными травмами в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.
По факту ДТП сотрудниками ГАИ проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район ДТП пострадавший пешеход мопед дети
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