В Калининском районе женщина на иномарке столкнулась с подростком на мопеде

Накануне вечером, 31 марта 2024 года около 16 часов 40 минут возле дома 10/1 по улице Академика Константинова, в Калининском районе Петербурга 41-летняя женщина на автомобиле «Ленд Ровере» совершила столкновение с мопедом, которым управлял 17-летний подросток.

Юношу в состоянии средней степени тяжести с различными травмами госпитализировали.

Полицейские проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.