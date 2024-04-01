Накануне вечером, 31 марта 2024 года около 16 часов 40 минут возле дома 10/1 по улице Академика Константинова, в Калининском районе Петербурга 41-летняя женщина на автомобиле «Ленд Ровере» совершила столкновение с мопедом, которым управлял 17-летний подросток.
Юношу в состоянии средней степени тяжести с различными травмами госпитализировали.
Полицейские проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В Калининском районе женщина на иномарке столкнулась с подростком на мопеде
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Петербурга проводят проверку обстоятельств ДТП с подростком на мопеде
Накануне вечером, 31 марта 2024 года около 16 часов 40 минут возле дома 10/1 по улице Академика Константинова, в Калининском районе Петербурга 41-летняя женщина на автомобиле «Ленд Ровере» совершила столкновение с мопедом, которым управлял 17-летний подросток.
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