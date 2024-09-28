В центре Петербурга «Черри TIGGO 8» сбила 11-летнего мальчика

Накануне вечером, 27 сентября 2024 года около 18 часов 00 минут возле дома 20 по улице Восстания 53-летний водитель, управляя автомобилем «Черри TIGGO 8» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на перебегавшего проезжую часть 11-летнего мальчика.

Пострадавшего госпитализировали с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.