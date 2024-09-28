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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга «Черри TIGGO 8» сбила 11-летнего мальчика

В центре Петербурга «Черри TIGGO 8» сбила 11-летнего мальчика

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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту наезда автомобиля на пятиклассника на улице Восстания в Центральном районе

Накануне вечером, 27 сентября 2024 года около 18 часов 00 минут возле дома 20 по улице Восстания 53-летний водитель, управляя автомобилем «Черри TIGGO 8» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на перебегавшего проезжую часть 11-летнего мальчика.
Пострадавшего госпитализировали с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район ДТП пострадавший пешеход дети
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