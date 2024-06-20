На проспекте Маршала Жукова иномарка сбила 15-летнюю девочку

Накануне вечером, 19 июня 2024 года около 19 часов 30 минут возле дома 29 по проспекту Маршала Жукова, в Кировском районе Петербурга 63-летний водитель «Фиат Дукато» при повороте направо (на разрешающую дополнительную секцию светофора) совершил наезд на 15-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода (на разрешающий сигнал светофора).

В результате дорожного происшествия пострадавшую госпитализировали с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.